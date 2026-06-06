Μάντζιος: «Προσεγγίζουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα»

Νέο τεστ για την Εθνική μας, η οποία αύριο σε φιλικό θα αναμετρηθεί με το Λιχτεστάιν. Ο Άκης Μάντζιος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στη νέα αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε πως αποκάλυψε την αποχώρηση των Λοΐζου και Λαΐφη.

Αναλυτικά: «Θέλουμε να κλείσουμε με θετικό πρόσημο, προσεγγίζουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο καμία νίκη δεν είναι δεδομένη. Σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο, κοιτάμε τον εαυτό μας και πως θα παρουσιαστούμε. Κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε να κλείσουμε με καλή εικόνα, καλή εμφάνιση και αποτέλεσμα. Μιλήσαμε με τα παιδιά, αναλύσαμε τον αντίπαλο».

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Ναούμ: «Θέλουμε να κερδίσουμε. Είναι η πρώτη μου κλήση αλλά αυτό που βλέπω είναι απίστευτο… Έχουμε πολύ καλό κλίμα στις προπονήσεις. Θέλουμε να κλείσουμε θετικά».