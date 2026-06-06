Έφυγε για να κλείσει τη μεταγραφή του ο Λοΐζου - Εκτός αποστολής και ο Λαΐφης

Επιβεβαίωσε την μετακίνηση του Λοΐζου Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα ο Άκης Μάντζιος.

Ο προπονητής της Εθνικής παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού φιλικού με το Λιχτενστάιν και αναφέρθηκε στην αποχώρηση Κύπριου ποδοσφαιριστής για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον σέρβικο σύλλογο.

Αναλυτικά: «Ο Λοΐζος έπρεπε να φύγει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Το γνωρίζαμε. Απώλεια είναι και ο Λαΐφης που έπρεπε να επιστρέψει Κύπρο μετά τη Σλοβενία για προσωπικούς του λόγους».