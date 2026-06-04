Οι οκτώ που άλλαξε ο Μάντζιος και ο ένας που «έκοψε»

Ελάχιστους κράτησε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος στην αρχική ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας για το φιλικό με τη Σλοβενία στη Λιουμπλιάνα (19:00), εν συγκρίσει με το προηγούμενο φιλικό (30/3) με τη Μολδαβία.

Συγκεκριμένα, ο Ελλαδίτης κόουτς διατήρησε στο αρχικό σχήμα μόλις τρεις ποδοσφαιριστές, τους τους Χαραλάμπους, Κάστανο και Πίττα.

Απεναντίας, οι Παρασκευά, Σατσιάς, Σ. Ανδρέου, Παναγιώτου, Πηλέας, Κυριάκου, Λοϊζου και Κακουλλή, αντικαταστάθηκαν σήμερα από τους Φαμπιάνο, Σιήκκη, Σιέλη, Λαϊφη, Μαλεκκίδη, Π. Ανδρέου, Γεωργίου και Τζιωνή.

Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή της 27μελούς αποστολής που «έκοψε» ο Μάντζιος για να καταρτίσει την τελική 26άδα του αγώνα, αυτός είναι ο Χαράλαμπους Κυριακίδης, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να επιλέγει για βασικό τερματοφύλακα τον Φαμπιάνο και για αναπληρωματικούς τους Μιχαήλ και Παρασκευά.