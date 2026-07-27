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Συμφώνησε με Βόλφσμπουργκ για Μάγερ η ΑΕΚ, υπογράφει τετραετές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμφώνησε με Βόλφσμπουργκ για Μάγερ η ΑΕΚ, υπογράφει τετραετές!

Βόμβα από το πουθενά έριξε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ανέφερε πως η ΑΕΚ έκλεισε τον διεθνή Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγερ, πληροφορία που επιβεβαίωσε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Τη μεγάλη κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής φαίνεται πως ολοκληρώνει η  ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Τσακίρης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ, με τον 28χρονο Κροάτη χαφ να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, πιθανότατα τετραετούς διάρκειας.

Ο Μάγερ αποτελεί μια μεταγραφή με έντονο «άρωμα» Bundesliga και εθνικής Κροατίας, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Ρεν και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ.

Η ΑΕΚ φαίνεται πως βρήκε στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, επενδύοντας σε έναν δημιουργικό μέσο με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ποιότητα στην πάσα και ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και πίσω από τον επιθετικό.

Ο διεθνής Κροάτης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και έρχεται στην Ελλάδα για να αποτελέσει ένα από τα νέα μεγάλα «όπλα» της Ένωσης στη μεσαία γραμμή.

Αν ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της τελευταίας περιόδου, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

 

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Ελλαδα

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