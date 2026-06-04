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Η ενδεκάδα της Εθνικής Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ενδεκάδα της Εθνικής Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

Φιλικό παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα με αντίπαλο την Εθνική Σλοβενίας δίνει η Εθνική Κύπρου στις 19:00.

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος:

Φαμπιάνο, Σιήκκης, Σιέλης, Λαϊφης, Μαλεκκίδης, Π. Ανδρέου, Χαραλάμπους, Κάστανος, Γεωργίου, Τζιωνής, Πίττας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευάς, Μιχαήλ, Σεργίου, Κ. Σωτηρίου, Σ. Ανδρέου, Σατσιάς, Κορέια, Κυριάκου, Λοϊζου, Κακουλλή, Κωστή, Αντωνίου, Χρίστου, Νεοφύτου και Ναούμ.

 

 

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