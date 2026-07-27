Έλαμψε στη Γλασκώβη ο Κεσίδης: Κατέκτησε το αργυρό στη σφυροβολία!

Το πρώτο μετάλλιο για την αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης είναι γεγονός!

Ο Ιωσήφ Κεσίδης, με μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό της σφυροβολίας, κατέκτησε τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο, με καλύτερη του βολή την 5η στα 76.97 μέτρα!

Ο τεράστιος Κύπριος αθλητής έμεινε πίσω μόνο από τον Καναδό Ολυμπιονίκη Ίθαν Κάτζμπεργκ (80.97μ., νέο ρεκόρ Αγώνων), ενώ τρίτος ήταν ο επίσης Καναδός Ρόουαν Χάμιλτον (75.36μ.).

Στον τελικό συμμετείχε και ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης, ο οποίος κατετάγη έβδομος με καλύτερη βολή στα 66.79 μέτρα!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την ΚΟΕΑΣ και τον Ιωσήφ Κεσίδη για άλλη μια σπουδαία επιτυχία στην καριέρα του αθλητή! Το μόνο βέβαιο είναι πως το μέλλον επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τον Ιωσήφ, την ομοσπονδία του και γενικότερα τον κυπριακό αθλητισμό! Συγχαρητήρια και στον Αλέξανδρο Πουρσανίδη για την αξιέπαινη του προσπάθεια σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners), την Petrolina (Gold Partner), τις Medochemie, Allianz και Charalambides Christis (Silver Partners), την Deloitte (Professional Services Partner), την Cablenet (Communications Partner), την Toyota (Mobility Partner), τον Όμιλος Βιοιατρική (Medical Diagnosis Partner) και το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Proud Sponsor) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.