Εθνική Νέων: Φιλική ήττα από την Αγγλία στο Δασάκι

Δέχθηκε εξάρα από την Αγγλία η Εθνική Νέων Κ19

Την ήττα με 6-1 γνώρισε από την Αγγλία η Εθνική μας ομάδα των Νέων Κ-19 σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Δασάκι. 

Η ομάδα μας προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό απέναντι σε ένα πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, δημιούργησε προϋποθέσεις για να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα,  όμως οι Άγγλοι, με ποιότητα και αποτελεσματικότητα κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη. 

Στο 25ο λεπτό ο Jeremy Monga έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Εθνικής μας και με πλασέ άνοιξε το σκορ. 

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 30ο λεπτό, ο Alejandro Rodriquez με κοντινή προβολή πέτυχε το 2-0 για την Εθνική Αγγλίας.

Στο 75' ο Benamar με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το 3-0 για την Αγγλία για να πετύχει το 4-0 ο Mills στο 80ο λεπτό.

Στο 88' ο Χρίστος Κίττου με σέντρα σουτ από πλάγια αριστερά μείωσε σε 4-1 για την Κύπρο για να πετύχει το  5-1 ο Mcaido στο 90΄ για να διαμορφώσει το τελικό 6-1 ο Enzewata στις καθυστερήσεις.   

Κύπρος (Β. Κουλουντής): Α. Ανδρέου (46' Λ. Λεωνίδου), Χ. Ιωακείμ (76' Σ. Χριστοφή), Π. Τσίβικος (76' Η. Στυλιανού), Α Πέρκινς (76' Α. Προκοπίου), Χ. Κωνσταντινίδης (76' Χ. Κίττου), Γ. Μιχαήλ (76' Ο. Παναγιώτου), Σ. Κοντόπουλος (65' Μαυρουδής), Μ. Σολωμού (65' Χ. Θωμά), Β. Νεοκλέους (65' Α. Κωνσταντίνου), Β. Σάββα (46' Θ. Καλογήρου), Μ. Μυλωνάς (46' Π. Ηλία).

Αγγλία (B. Futcher): Hooper, Hedley, Alao, Hardy, Waite, Ibrahim, Monga, Page, Rodriguez, Gorma, Thomson

Στο 65ο λεπτό η Αγγλία πραγματοποίησε έντεκα αλλαγές συνεχίζοντας τον αγώνα με τους:

Moody, Helafu, Braithwaite, Mills, Miles, Howel, Walsh, Enzewata, Mcaido, Heskey και Benamar. 

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Νικόλας Ανδρέου.

