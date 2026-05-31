ΑΠΟΕΛ: Το deal που φέρνει ξανά την ελπίδα και αλλάζει το κλίμα!

Η αλήθεια είχε καιρό να ακούσουν θετικά και ενθαρρυντικά νέα οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Τις τελευταίες μέρες όμως άλλαξε το κλίμα ανάμεσα στις τάξεις των χιλιάδων υποστηρικτών της ομάδας, χάρη στις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το θέμα του επενδυτικού σχήματος που ενδιαφέρεται να αναλάβει τα ηνία του ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση των τριών πλευρών (συμβουλευτικής επιτροπής, εταιρίας και σωματείου) για κατ’ αρχήν συμφωνία με επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο κ. Σάββας Λιασής, δίνει το έναυσμα για αλλαγή σελίδας στον ΑΠΟΕΛ.

Βεβαίως, για να σηματοδοτηθεί η νέα εποχή στην οποία θα μπει ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Αυτό εξάλλου, αναφερόταν και στη χθεσινή ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος: «Προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), των απαιτούμενων εγκρίσεων και όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από την κατ’ αρχήν συμφωνία».

Πλέον όλοι στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν τα επόμενα βήματα ώστε η αγαπημένη τους ομάδα να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει στην κορυφή.