ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Ανδρών: Συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει Σλοβενίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Ανδρών: Συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει Σλοβενίας

Στην προπόνηση του Σαββάτου συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πλην των Μαλεκκίδη, Σιήκκη και Νεόφυτου Μιχαήλ που θα ενσωματωθούν τη Δευτέρα.

Πρωινή προπόνηση στον Αρχάγγελο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Εθνικής μας το Σάββατο το πρωί. Την Κυριακή οι διεθνείς μας έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα το πρωί. 

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, μετά την πρωινή προπόνηση, η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για την Σλοβενία, εκεί όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα την Εθνική ομάδα της χώρας ενώ θα ακολουθήσει στις 7 Ιουνίου φιλικός αγώνας με το Λιχτενστάιν. 

Στην προπόνηση του Σαββάτου συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πλην των Μαλεκκίδη, Σιήκκη και Νεόφυτου Μιχαήλ που θα ενσωματωθούν τη Δευτέρα. 

Το πρόγραμμα των φιλικών της Εθνικής μας:

Πέμπτη, 4 Ιουνίου

19:00 (ώρα Κύπρου): Σλοβενία - Κύπρος

Κυριακή, 7 Ιουνίου

16:00 (ώρα Κύπρου): Λιχτενστάιν - Κύπρος 

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. 

Τα δύο αυτά φιλικά είναι και τα τελευταία για την ομάδα μας πριν τις επίσημες υποχρεώσεις στο Nations League το ερχόμενο Φθινόπωρο. 

Η Εθνική μας συμμετέχει στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας και θα αγωνιστεί ως ακολούθως: 

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00  Λετονία - Κύπρος

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Ανδρών: Συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει Σλοβενίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εξαργύρωσε το Champions League με μια σπάνια μεταγραφή ο Νεόφυτος Μιχαήλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το φλερτ που ίσως κρατήσει τον Καμορανέζι Κύπρο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εθνική: Χωρίς Γιαννούλη η προπόνηση

Ελλάδα

|

Category image

Η Ισπανία θα κατακτήσει το Μουντιάλ... σύμφωνα με το «μοντέλο» της Goldman Sachs

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μια μεγάλη συγγνώμη από νικητές και ηττημένους… Το λιγότερο…

Απόψεις

|

Category image

Στη Ρίβερ Πλέιτ ο Οταμέντι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφήνουν το περιβραχιόνιο

ΑΕΛ

|

Category image

Σχόλιο Τριανταφυλλίδη για την συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ: «Εδώ που φθάσαμε...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To δίλημμα που υπήρχε στον ΑΠΟΕΛ... το ίδιο και στην Πάφο FC

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει και τη νέα χρονιά με τον Νώντα Χριστινάκη το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Επιστροφή στην Α' κατηγορία μετά από πέντε χρόνια

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μόνο έτσι θα δώσει τον Νικόλα Παναγιώτου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάχη για το «ιερό δισκοπότηρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη