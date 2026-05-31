Κορυφαίος όλων ο Κβαρατσχέλια!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία στη Βουδαπέστη, καταφέρνοντας να επιβληθεί της Άρσεναλ στα πέναλτι μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, για να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Μία ημέρα μετά την τεράστια επιτυχία των Παριζιάνων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η UEFA ανακοίνωσε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της φετινής σεζόν.

Ο τίτλος κατέληξε στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του θεσμού για το 2025/26, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πορείας της PSG προς την κούπα με τα… μεγάλα αυτιά.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ -που ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρισης στον τελικό- ολοκλήρωσε τη σεζόν με 10 γκολ και 7 ασίστ σε 16 αγώνες Champions League, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του παρουσία σε όλη τη διοργάνωση.

