Μάντζιος: «Σημαντικά τα φιλικά, παρακολουθούμε όλους τους ποδοσφαιριστές»

Δηλώσεις στα ΜΜΕ παραχώρησε ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών Απόστολος Μάντζιος πριν την πρωινή προπόνηση.

Αναφέρθηκε στα φιλικά με την Σλοβενία και το Λιχτενστάιν καθώς και στις επιλογές των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για την Εθνική γιατί είμαστε στο τέλος της χρονιάς και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι φορτωμένοι. Από την άλλη, σε αυτή την κλήση έχουμε μια περίπου εβδομάδα προπονήσεων ενώ τα δύο φιλικά που έχουμε, μας δίνουν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάποια νέα στοιχεία και να προετοιμαστούμε για τους επίσημους αγώνες που ακολουθούν.

Παρακολουθούμε όλους τους ποδοσφαιριστές και χαίρομαι που αλλάξαμε το κλίμα και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βρίσκονται εδώ. Κάποιους μπορεί να τους αδικούμε αλλά δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους σε κάθε κλήση. Φέραμε δύο νέα παιδιά, τον Χρίστου και το Ναούμ που θα τους έφερνα από το Μάρτιο αλλά ήταν τραυματίες.

Είναι σεβαστή η κάθε άποψη για τις κλήσεις. Ένα γενικό σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι πως δεν διαχωρίζουμε τις μικρές με τις μεγάλες ομάδες και το έχω αποδείξει με τις κλήσεις μου. Δίνουμε σημασία σε όλες τις ομάδες και κάθε φορά, κρίνουμε ποιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να κληθούν στην Εθνική».