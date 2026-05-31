Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε μήνυμά του στον Κελαϊφί: «Παίξατε με μία βαρετή ομάδα που μόνο αμυνόταν»

Σύμφωνα με τη γαλλική Equipe, ο Σερ Άλεξ Φέρκιουσον έστειλε μήνυμα στον Αλ-Κελαϊφί μετά από τη μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Άρσεναλ, χαρακτηρίζοντας τους «κανονιέρηδες» βαρετή ομάδα!

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, αφού παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά του τελικού, κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά να σηκώσει την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Πολλοί άσκησαν κριτική στον Μικέλ Αρτέτα για το γεγονός ότι η ομάδα του αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της σπουδαίας αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με τη γαλλική «Equipe», ο Σερ Άλεξ Φέρκιουσον χαρακτήρισε την Άρσεναλ βαρετή ομάδα, σε μήνυμα που έστειλε στον πρόεδρο της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, για να τον συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου.

«Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμύνεται. Απόλαυσε τις διακοπές σου, το αξίζεις», φέρεται να έγραψε στο μήνυμα που έστειλε ο θρύλος της Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

