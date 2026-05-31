Με Πελίστρι και Μουσλέρα στο Μουντιάλ 2026 η Ουρουγουάη!

Όπως αναμενόταν, ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού βρίσκεται στις τελικές κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ 2026!

Το απόγευμα της Κυριακής (31/05) ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελέστε», Μαρσέλο Μπιέλσα, ανακοίνωσε τα ονόματα των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής που θα διεξαχθεί 11/6 με 19/7 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός του «τριφυλλιού» είχε αγωνιστεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ, το 2022 στο Κατάρ, μετρώντας μέχρι τώρα 39 συμμετοχές με 2 γκολ και 9 ασίστ με το εθνόσημο στο στήθος.

Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι πως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο 39χρονος κίπερ, Φερνάντο Μουσλέρα, δίνοντας το «παρών» στο 5ο Μουντιάλ της καριέρας του!

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Σέρχιο Ροσέτ, Σαντιάγο Μελέ, Φερνάντο Μουσλέρα

Αμυντικοί: Γκιγιέρμο Βαρέλα, Ρόναλντ Αραούχο, Χοσέ Μαρία Χιμένες, Σαντιάγο Μπουένο, Σεμπαστιάν Κάσερες, Ματίας Ολιβέρα, Ματίας Βίνια, Χοακίν Πικέρες.

Μέσοι: Μανουέλ Ουγκάρτε, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ρ. Μπεντανκούρ, Αγκουστίν Κανομπίο, Χόρχιαν ντε Αρασκαέτα, Χουάν Μ. Σανάμπρια, Νικολάς ντε λα Κρουζ, Ροντρίγκο Σαλαζάρ, Φακούντο Πελίστρι, Μαξιμιλιάνο Αραούχο, Μπράιαν Ροντρίγκες.

Επιθετικοί: Ροντρίγκο Αγκίρε, Φεντερίκο Βίνιας, Ντάργουιν Νούνιες.