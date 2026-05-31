Φενέρμπαχτσε: «Σαν να υπήρχε προδιάθεση για να δοθεί στον Ολυμπιακό η Euroleague»

Οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε συνεχίζουν τις αντιδράσεις μετά το Final 4 της Αθήνας και κάνουν λόγο για μια γενικότερη προδιάθεση που τους φάνηκε φέτος, ώστε το τρόπαιο να καταλήξει στον Ολυμπιακό.

Ο Όρους Καβούντζου, Διευθυντής Οικονομικών της Φενέρμπαχτσε, φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Τουρκία κι εκεί αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο Final 4 και φυσικά στο μείζον ζήτημα για την ομάδα του, αυτό με τα εισιτήρια.

Οι Τούρκοι είχαν παραπονεθεί για οπαδούς τους που έμειναν εκτός Telekom Center στον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Καβούντζου να δηλώνει:

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προδιάθεση να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο φέτος. Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας».

Πηγή: sport-fm.gr

