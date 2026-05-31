Τραγικές εξελίξεις στο Παρίσι: Νεκρός ένας νεαρός άνδρας στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League

Ο απολογισμός των επεισοδιών στο Παρίσι το βράδυ της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης είναι τεράστιος και ξεπερνάει κάθε όριο φαντασίας.

Μετά το χάος που προκλήθηκε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και σύμφωνα με τη Le Parisien, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα προκλήθηκε κατά τις 01:10 πμ στο Πορτ Μεγιό. Οι μάρτυρες αποκαλύπτουν πως ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω στα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί και ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο.

Επιπλέον, τρεις ώρες αργότερα, η αστυνομία αντίκρισα έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δύο του μάτια και στο κεφάλι. Η Πυροσβεστική κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο τραυματίας επιχείρησε ληστεία.