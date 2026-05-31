ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τραγικές εξελίξεις στο Παρίσι: Νεκρός ένας νεαρός άνδρας στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τραγικές εξελίξεις στο Παρίσι: Νεκρός ένας νεαρός άνδρας στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League

Οι νεότερες εξελίξεις και ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών επεισοδίων στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί, αναφέρουν για έναν νεαρό άνδρα νεκρό, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Ο απολογισμός των επεισοδιών στο Παρίσι το βράδυ της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης είναι τεράστιος και ξεπερνάει κάθε όριο φαντασίας.

Μετά το χάος που προκλήθηκε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και σύμφωνα με τη Le Parisien, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα προκλήθηκε κατά τις 01:10 πμ στο Πορτ Μεγιό. Οι μάρτυρες αποκαλύπτουν πως ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω στα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί και ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο.

Επιπλέον, τρεις ώρες αργότερα, η αστυνομία αντίκρισα έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δύο του μάτια και στο κεφάλι. Η Πυροσβεστική κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο τραυματίας επιχείρησε ληστεία.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σπάει τα ταμεία για Ονάνα ο Άρης: Το μυθικό συμβόλαιο που αποκαλύπτουν στο Καμερούν!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαψεύδει η Μπεσίκτας τα δημοσιεύματα για τον Κλάσνερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Το deal που φέρνει ξανά την ελπίδα και αλλάζει το κλίμα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φενέρμπαχτσε: «Σαν να υπήρχε προδιάθεση για να δοθεί στον Ολυμπιακό η Euroleague»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το εντυπωσιακό VIDEO της Euroleague για την κατάκτηση του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τραγικές εξελίξεις στο Παρίσι: Νεκρός ένας νεαρός άνδρας στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ισχυρότερο χαρτί της Ομόνοιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημη η επιστροφή του Χίτερ στην Άιντραχτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η προκλητική συμπεριφορά του Μπρούνο και η ευθύνη της διοίκησης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συλλέκτης τίτλων, ετών 23: Ο Νούνο Μέντες χάνει το μέτρημα στα τρόπαια μετά το back-to-back της Παρί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλονιστικός Αντετοκούνμπο: «Παλιά πωλούσα ρολόγια για να ζήσω, τώρα υπάρχει σειρά με το όνομά μου»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι «βασιλιάδες» της ΚΟΠ: Από τον τεράστιο Γ. Ιωάννου στον μαγικό Μαέ - Το κλειστό κλαμπ των... διπλών MVP

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Η ΚΟΠ έχει ξανά μήνυμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στήριξη Ράις όσους έχασαν πέναλτι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πάρει ούτε το πρωτάθλημα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη