Σπάει τα ταμεία για Ονάνα ο Άρης: Το μυθικό συμβόλαιο που αποκαλύπτουν στο Καμερούν!

Στρώνει χρυσάφι στα πόδια του Ονάνα ο Άρης – Τι αναφέρει το δημοσίευμα.

Μια τεράστια μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο κυπριακό ποδόσφαιρο και όχι μόνο βρίσκεται στα σκαριά για τον Άρη, σύμφωνα με το καμερουνέζικο μέσο L’Equipe 237.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αφρικανικού μέσου, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 26χρονο διεθνή Καμερουνέζο μέσο, Ζαν Ονάνα, ο οποίος, αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπεσίκτας.

Ο θηριώδης αμυντικός μέσος (ύψους 1,89μ.), ο οποίος έχει πίσω του ένα σπουδαίο βιογραφικό με θητείες στη γαλλική Ligue 1 (Μπορντό, Λανς, Μαρσέιγ) και στην Τουρκία , φαίνεται να αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το δημοσίευμα από το Καμερούν αποκαλύπτει μάλιστα και τις οικονομικές παραμέτρους του deal, με τον Άρη να στρώνει χρυσάφι στα πόδια του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η λεμεσιανή ομάδα προσφέρει στον Ονάνα τριετές συμβούλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν το 1,7 εκατομμύρια ευρώ!

Πρόκειται, πάντως, για ποσό που είναι υπέρογκο για τα δεδομένα μιας κυπριακής ομάδας! Το επόμενο διάστημα θα δούμε αν ευσταθεί ή όχι το δημοσίευμα!

