Διαψεύδει η Μπεσίκτας τα δημοσιεύματα για τον Κλάσνερ

Η Μπεσίκτας με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν βάση τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι έχει μια πρώτη συμφωνία με τον Κλάσνερ.

Τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Όλιβερ Κλάσνερ διέψευσε η Μπεσίκτας.

Ο τουρκικός σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πάντες να μην λαμβάνουν υπόψη τα δημοσιεύματα αυτά, λέγοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αβάσιμες ενώ ξεκαθαρίζει ότι η όποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό για την επιλογή του προπονητή θα είναι κάτι που θα γίνει γνωστή μόνο από την ίδια.

Αναλυτικά:

«Οι ειδήσεις που κυκλοφορούν στον γραπτό και οπτικό τύπο και στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τον Όλιβερ Γκλάσνερ για τη θέση του προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας και ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία, είναι εντελώς αβάσιμες.Προτρέπουμε έντονα να μην ληφθούν υπόψη αυτές όπως και σε άλλες παρόμοιες κακόβουλες ειδήσεις, οι οποίες κατασκευάζονται πίσω από κλεισμένες πόρτες.Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η εργασία για τον καθορισμό του νέου προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας διεξάγεται σχολαστικά από τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου μας, Οντερ Οζέν, σε γνώση του Προέδρου μας, Σερντάλ Ανταλί, και του Διοικητικού μας Συμβουλίου, και ότι λεπτομερείς πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στο κοινό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου μας, όταν επιλεγεί ο νέος προπονητής μας».

 

 

 

