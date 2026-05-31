BINTEO: H μεγάλη φιέστα της Παρί για το δεύτερο στη σειρά Champions League

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν πάτησε Παρίσι και η πόλη μπήκε αμέσως σε ρυθμούς φιέστας. Το αεροπλάνο των πρωταθλητών Ευρώπης προσγειώθηκε στο Roissy-Charles de Gaulle λίγο μετά τις 16:30, με τους παίκτες να επιβιβάζονται στο πούλμαν που θα τους μεταφέρει στο Πεδίον του Άρεως. Εκεί, πάνω από 100.000 οπαδοί έχουν ήδη κατακλύσει τον χώρο, όπου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή μήκους 450 μέτρων, έτοιμη να φιλοξενήσει τη μεγάλη γιορτή. Οι πύλες άνοιξαν από τις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τον κόσμο να συρρέει ασταμάτητα.

Στο αεροδρόμιο επικράτησε πανδαιμόνιο: Οι μηχανόβιοι που περίμεναν σε λάθος σημείο έκαναν όλοι στροφή και κατευθύνθηκαν προς το σωστό σημείο στο Roissy. Πλέον δεν ήταν μερικές εκατοντάδες· είχαν φτάσει σχεδόν τους 1.000, σχηματίζοντας μια εκκωφαντική πομπή που θα ανοίξει τον δρόμο για το πούλμαν της ομάδας. Στο Champ de Mars, ο DJ Offenbach ανέβασε τον παλμό παίζοντας το «I Will Survive», τον ύμνο της Γαλλίας του '98, με τους μεγαλύτερους να τραγουδούν ρυθμικά «λα λα λα λα λα…».

Η φιέστα μπροστά στον Πύργο του Άιφελ έχει ουσιαστικά ξεκινήσει εδώ και ώρες, με το μνημείο να φωτίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα χρώματα της Παρί, την ώρα που η πόλη προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον τελικό. Αργότερα, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν θα τους υποδεχθεί στις 19:10, ενώ το τελευταίο μέρος της γιορτής θα γίνει στο Parc des Princes, με τις πύλες να ανοίγουν στις 20:30 για μια νύχτα που αναμένεται να κρατήσει μέχρι αργά.

 

 

