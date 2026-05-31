Το εντυπωσιακό VIDEO της Euroleague για την κατάκτηση του Ολυμπιακού

Ένα video γεμάτο ένταση, συγκίνηση και εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού δημοσίευσε η EuroLeague, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τους ερυθρόλευκους.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τις πιο καθοριστικές φάσεις του μεγάλου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας κάθε στιγμή της διαδρομής προς την κορυφή της Ευρώπης.

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση έχουν οι αντιδράσεις των χιλιάδων φιλάθλων που έζησαν με πάθος τον αγώνα, αλλά και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα.

Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης τις έντονες στιγμές συγκίνησης των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και όλων όσοι συνέβαλαν στην επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της EuroLeague έπειτα από 13 χρόνια αναμονής.

Η δημοσίευεση:

“Την περασμένη Κυριακή γράφτηκε ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία.

Οι “ερυθρόλευκοι” κατέκτησαν τον τίτλο έπειτα από 13 χρόνια, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό”.