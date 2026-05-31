Ο Μαρινάκης αποθέωσε το fair play του Μαρκίνιος: «Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημά μας!»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Μαρκίνιος μετά την κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σε έναν τελικό που θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο για την εξέλιξή του αλλά κυρίως για το ανθρώπινο στιγμιότυπο στο φινάλε, στάθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σχολιάζοντας μια εικόνα που ξεπέρασε τα όρια του αποτελέσματος και μπήκε στο πεδίο του αθλητικού ήθους.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακoύ ανέδειξε ως σημείο αναφοράς την αντίδραση του Μαρκίνιος μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Champions League , όπου η ψυχραιμία και η κίνηση στήριξης προς τον Γκάμπριελ έκλεψαν την παράσταση,

«Μία υπέροχη ποδοσφαιρική στιγμή στον χθεσινό τελικό του Champions League. Μετά το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ, ενώ οι άλλοι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύριζαν τη νίκη τους στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν διάλεξε διαφορετικό δρόμο.Αντί να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, πήγε αμέσως στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηγέτης και να έχεις αθλητική συμπεριφορά.Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημά μας», έγραψε αναλυτικά ο Μαρινάκης.

 

 

