Αυτή είναι η καλύτερη 11άδα για τη σεζόν 2025-26 στο Champions League

Το φετινό Champions League ολοκληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν να πανηγυρίζει τη νίκη επί της Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, καταφέρνοντας να ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν!

Η UEFA ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή της για να αποτελέσουν την καλύτερη ενδεκάδα της φετινής σεζόν στη διοργάνωση!

Η κορυφαία ενδεκάδα αποτελείται από 5 παίκτες της back-to-back πρωταθλήτριας Ευρώπης και με 3 από τη φιναλίστ Άρσεναλ, ενώ παρόντες είναι επίσης οι Κέιν, Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου και ο Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στο Champions League:

Ράγια (Άρσεναλ) - Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν) - Ολίσε (Μπάγερν), Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν) - Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κέιν (Μπάγερν).

