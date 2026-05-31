Προς Τούμπα τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League

Στην Τούμπα αναμένεται να δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της η Εθνική Ελλάδας στο πλαίσιο του Α Γκρουπ του Nations League.

Την απόφαση αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (2/6). Πρόκειται για τους αγώνες κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, που θα διεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου.

Την τελευταία φορά που η Εθνική αγωνιστηκε στο εν λόγω γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία (1-1) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.