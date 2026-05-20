Εξέλιξη με Βάισμπεκ στον Απόλλωνα!

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γάλλο μέσο μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκαετάν Βάισμπεκ μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Γάλλος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Αύγουστο του 2024 και από τότε αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του ρόστερ.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Γκαετάν Βάισμπεκ κάθε επιτυχία με τη κυανόλευκη φανέλα.

Γραφείο Τύπο

Απόλλων Λεμεσού»