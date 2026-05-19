Με τρεις επιστροφές η κλήση της Εθνικής Ανδρών

Ο αγώνας Σλοβενία – Κύπρος θα γίνει στη Λουμπλιάνα, στις 4 Ιουνίου στο Στάδιο Stozice και θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Κύπρου.

Ο αγώνας Λιχτενστάιν – Κύπρος θα γίνει στο Rheinpark Stadion, στις 7 Ιουνίου στο Βαντούζ και θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Κύπρου.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Πρώτη κλήση για τους Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Χρίστου.

Επιστροφή στις κλήσεις της Εθνικής για τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου, τον Χαράλαμπο Κυριακίδη και τον Κωνσταντίνο Σεργίου.

Στην κλήση βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωνσταντίνος Σεργίου

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαϊφης

Απόλλων Λεμεσού: Ανδρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Αραδίππου: Σταύρος Γεωργίου

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρίστου, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Χαράλαμπος Κυριακίδης

Πάφος F.C.: Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Γιάννης Σατσιάς, Χρίστος Σιέλης

Χάποελ Τελ Αβίβ: Λοϊζος Λοϊζου

Κορόνα Κιέλσε: Κωνσταντίνος Σωτηρίου

ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας: Ιωάννης Πίττας

Ούτα Αράτ: Μαρίνος Τζιωνής

Βίτζεβ Λοτζ: Στέλιος Ανδρέου

Η προετοιμασία θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαΐου. Οι ποδοσφαιριστές των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στον τελικό Κυπέλλου Coca - Cola θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους.