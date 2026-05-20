Εύκολα και απλά… το τέλος

To ματς της ερχόμενης Παρασκευής (22/05, 17:30) στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι και το τελευταίο του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Μια απόφαση μάλλον αρκετά εύκολη και για τις δύο πλευρές. Ήταν ολοφάνερο εδώ καιρό, από τη στιγμή κιόλας που δεν υπήρχε συμβόλαιο να δεσμεύει κάποια πλευρά, ότι δύσκολα θα συνεχιζόταν η συνεργασία. Αυτό φανέρωνε η στάση τόσο του ίδιου του Γκαρσία όσο και της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων.

Εδώ και καιρό ο Ουρουγουανός προπονητής τονίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Λευκωσίας, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι εμπόδιο για να κάνει πιο μεγάλο βήμα. Ενώ, από την άλλη, υπάρχει μία τάση ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για τους χειρισμούς του 49χρονου τεχνικού στον πάγκο (σ.σ. σχέσεις με κάποιους παίκτες, αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων).

Εξάλλου, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι προ εβδομάδων υπήρξε κινητοποίηση για αντικατάστασή του (σ.σ. βλέπε πληροφορίες για προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Κωστή). Πάντως, ο Πάμπλο Γκαρσία είναι από τους ελάχιστους προπονητές που επιβίωσαν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για ολόκληρη χρονιά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μετά την πολύχρονη θητεία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2008-13), ο μόνος που τα είχε καταφέρει ήταν ο νυν προπονητής της Πάφος FC, Ρικάρντο Σα Πίντο, κατακτώντας και το πρωτάθλημα.