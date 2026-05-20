ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εύκολα και απλά… το τέλος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Εύκολα και απλά… το τέλος

Εδώ και καιρό ο Ουρουγουανός προπονητής τονίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Λευκωσίας

To ματς της ερχόμενης Παρασκευής (22/05, 17:30) στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι και το τελευταίο του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Μια απόφαση μάλλον αρκετά εύκολη και για τις δύο πλευρές. Ήταν ολοφάνερο εδώ καιρό, από τη στιγμή κιόλας που δεν υπήρχε συμβόλαιο να δεσμεύει κάποια πλευρά, ότι δύσκολα θα συνεχιζόταν η συνεργασία. Αυτό φανέρωνε η στάση τόσο του ίδιου του Γκαρσία όσο και της διοίκησης των γαλαζοκιτρίνων.

Εδώ και καιρό ο Ουρουγουανός προπονητής τονίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα της Λευκωσίας, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι εμπόδιο για να κάνει πιο μεγάλο βήμα. Ενώ, από την άλλη, υπάρχει μία τάση ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για τους χειρισμούς του 49χρονου τεχνικού στον πάγκο (σ.σ. σχέσεις με κάποιους παίκτες, αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων).

Εξάλλου, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι προ εβδομάδων υπήρξε κινητοποίηση για αντικατάστασή του (σ.σ. βλέπε πληροφορίες για προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Κωστή). Πάντως, ο Πάμπλο Γκαρσία είναι από τους ελάχιστους προπονητές που επιβίωσαν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για ολόκληρη χρονιά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μετά την πολύχρονη θητεία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2008-13), ο μόνος που τα είχε καταφέρει ήταν ο νυν προπονητής της Πάφος FC, Ρικάρντο Σα Πίντο, κατακτώντας και το πρωτάθλημα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φενερμπαχτσέ: «Υπολογίζουμε να έχουμε περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Final-Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ατλέτικο θέλει για διάδοχο του Γκριεζμάν τον Μπερνάντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Σαουθάμπτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εύκολα και απλά… το τέλος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρσεναλ: Η «αντιεμπορική» απόφαση και η κυριαρχία που μόλις ξεκίνησε…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αρτέτα ετοιμάζεται να γίνει ένας από τους πιο πλούσιους προπονητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εξέλιξη με Βάισμπεκ στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η μεγαλύτερη μείωση τιμών για ΑΠΟΕΛ προϊόντα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CIES: Με πέντε παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο προπονητής αποφασίζει για το μέλλον του Λαφόν

Ελλάδα

|

Category image

H τριάδα που τα ζει όλα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη