CIES: Με πέντε παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

Συγκεκριμένα, στην κορυφαία ενδεκάδα, συμπεριλαμβάνονται πέντε παίκτες της Ένωσης και πιο συγκεκριμένα οι Θωμάς Στρακόσα, Λάζαρος Ρότα, Φιλίπε Ρέλβας, Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις, τους Ράχμαν Μπάμπα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Τάισον, ο Ολυμπιακός δύο (Λορέντσο Πιρόλα - Ζέλσον Μαρτίνς) ενώ έναν εκπρόσωπο έχει ο Λεβαδειακός, τον Ιωάννη Κωστή.

Να σημειώσουμε πως πρόκειται με την 547η- εβδομαδιαία- έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), το οποίο παρουσίασε την κορυφαία 11αδα σε 34 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο (https://football-observatory.com/WeeklyPost547), λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των παικτών (οκτώ αγωνιστικές περιοχές για τους παίκτες εκτός γηπέδου και τη διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και των δεχόμενων γκολ για τους τερματοφύλακες, δεδομένα αντίκτυπου), τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχαν οι παίκτες και τον χρόνο παιχνιδιού.

