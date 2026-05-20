«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

Το εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνει πως οι πρωταθλητές βλέπουν «ζεστά» την περίπτωση του Ελβετού δεξιού μπακ, Κέβιν Μπαμπού, ο οποίος ανήκει στην Μίντιλαντ Δανίας. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως οι Δανοί θα αφήσουν ελεύθερο τον ποδοσφαιριστή, κάτι που θα κάνει πιο εύκολο το έργο των πρασίνων.

Ο Μπαμπού αγωνίστηκε και με τις Νιουκάστλ, Ρέιντζερς, Γιούνγκ Μπόις, Φούλαμ, Άουσμπουργκ, Βόλφσμπουργκ και Σερβέτ.

Υπάρχουν εκτιμήσεις πως ο Μπαμπού ενδέχεται να μείνει ελεύθερος αν δεν ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο στην Ομόνοια για να κινηθεί χωρίς να καταβάλει ποσό μεταγραφής.

Για τον Μπαμπού, μια πιθανή μετακίνηση στην Ομόνοια θα σηματοδοτούσε ένα νέο κεφάλαιο εκτός Σκανδιναβίας και θα μπορούσε να του προσφέρει σταθερό χρόνο συμμετοχής σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, αναδιαμορφώνοντας πιθανώς τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, εφόσον η μεταγραφική φημολογία μετατραπεί σε κάτι πιο ουσιαστικό».