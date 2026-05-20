ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

Δημοσίευμα του «Africasoccer» κάνει λόγο για ενδιαφέρον των πρασίνων για τον 31χρονο Ελβετό δεξιό μπακ

Το εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνει πως οι πρωταθλητές βλέπουν «ζεστά» την περίπτωση του Ελβετού δεξιού μπακ, Κέβιν Μπαμπού, ο οποίος ανήκει στην Μίντιλαντ Δανίας. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως οι Δανοί θα αφήσουν ελεύθερο τον ποδοσφαιριστή, κάτι που θα κάνει πιο εύκολο το έργο των πρασίνων.

Ο Μπαμπού αγωνίστηκε και με τις Νιουκάστλ, Ρέιντζερς, Γιούνγκ Μπόις, Φούλαμ, Άουσμπουργκ, Βόλφσμπουργκ και Σερβέτ.

Διαβάστε όσα γράφουν: 

Υπάρχουν εκτιμήσεις πως ο Μπαμπού ενδέχεται να μείνει ελεύθερος αν δεν ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο στην Ομόνοια για να κινηθεί χωρίς να καταβάλει ποσό μεταγραφής.

Για τον Μπαμπού, μια πιθανή μετακίνηση στην Ομόνοια θα σηματοδοτούσε ένα νέο κεφάλαιο εκτός Σκανδιναβίας και θα μπορούσε να του προσφέρει σταθερό χρόνο συμμετοχής σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, αναδιαμορφώνοντας πιθανώς τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, εφόσον η μεταγραφική φημολογία μετατραπεί σε κάτι πιο ουσιαστικό».

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπήκε στην πρωτοπορία του Πανευρωπαϊκού ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χάος με τον τελικό των 200 εκατ. λιρών: Η EFL ανακοίνωσε δύο πιθανά ζευγάρια και δύο ώρες σέντρας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στον μεγάλο τελικό του Europa League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Λουίς Ενρίκε: «Θα είναι ένας δύσκολος τελικός με την Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mια διαφορετική απόπειρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ, χάνει οριστικά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περέιρα: «Είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο»

Ελλάδα

|

Category image

«Προφορική συμφωνία Αλμέιδα-Μοντερέι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόφασεις Αθλητικού Δικαστή (20/05)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φενερμπαχτσέ: «Υπολογίζουμε να έχουμε περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Final-Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ατλέτικο θέλει για διάδοχο του Γκριεζμάν τον Μπερνάντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη