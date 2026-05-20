ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόφασεις Αθλητικού Δικαστή (20/05)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απόφασεις Αθλητικού Δικαστή (20/05)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή SACCHI JUAN LUCA κατά του Κωνσταντίνου Λαϊφη  Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες για διαιτητική απόφαση στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

*Καταγγελία του Διαιτητή HARKAM ALEXANDER κατά του MAIOLI DA SILVA GABRIEL  Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον  αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά κατά του IVANOVIC DORGE Ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε για σοβαρό ριψοκίνδυνο παίξιμο στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

*Καταγγελία του Διαιτητή TREIMANIS ANDRIS κατά του Νίκου Μυλωνά μέλος του προσωπικού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/09.05.2026 (6η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

2. Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας και για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας μετά την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο κατά  παράβαση του άρθρου 10.2 (η) και 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

 

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο.

 

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

 

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. 

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.  Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΡΗΣ Λεμεσού/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

 

(α) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδούς της ομάδας (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 – Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

(β) για είσοδο φιλάθλων  στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

 

Απόφαση:Πρόστιμο. 

 

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα, βεγγαλικά), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. 

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα, βεγγαλικά) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

(ε) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026.  Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο.

 

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο.

 

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο.

 

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/09.05.2026 (6η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο.

 

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων (πυροτεχνήματα τύπου οκτάγωνα) πριν την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (στο πάρκινγκ πίσω από την βόρεια κερκίδα) κατά παράβαση των άρθρων 5, 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ι (ορισμοί)  της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον  αγώνα  Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Πρόστιμο. 

 

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 THE ENGLISH SCHOOL – ΑΕΛ Λεμεσού/10.05.2026 (3η Αγωνιστική).

 

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ υπέρ του English School. 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΕΛΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΔΟΞΑΠΑΦΟΣ FCΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΟΘΕΛΛΟΣFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη