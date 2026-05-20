Απόφασεις Αθλητικού Δικαστή (20/05)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή SACCHI JUAN LUCA κατά του Κωνσταντίνου Λαϊφη Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες για διαιτητική απόφαση στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή HARKAM ALEXANDER κατά του MAIOLI DA SILVA GABRIEL Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά κατά του IVANOVIC DORGE Ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε για σοβαρό ριψοκίνδυνο παίξιμο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή TREIMANIS ANDRIS κατά του Νίκου Μυλωνά μέλος του προσωπικού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/09.05.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

2. Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας και για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας μετά την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (η) και 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΡΗΣ Λεμεσού/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδούς της ομάδας (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 – Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα, βεγγαλικά), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα, βεγγαλικά) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/10.05.2026 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/09.05.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων (πυροτεχνήματα τύπου οκτάγωνα) πριν την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (στο πάρκινγκ πίσω από την βόρεια κερκίδα) κατά παράβαση των άρθρων 5, 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ι (ορισμοί) της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/06.05.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 THE ENGLISH SCHOOL – ΑΕΛ Λεμεσού/10.05.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ υπέρ του English School.