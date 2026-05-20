Φενερμπαχτσέ: «Υπολογίζουμε να έχουμε περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Final-Four»

Διοικητικό στέλεχος της Φενερμπαχτσέ σε δηλώσεις του ανέφερε πως η τουρκική ομάδα υπολογίζει να έχει περισσότερους από 4.000 φιλάθλους της στο Final-Four.

Η Φενερμπαχτσέ προκρίθηκε στο Final-Four της Euroleague και θέλει να κάνει το back-to-back. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ταξιδεύει σήμερα για την Αθήνα και ο πρόεδρος έδωσε το σύνθημα κατά την αναχώρηση.Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρ, προχώρησε σε δηλώσεις και μίλησε μεταξύ άλλων για τους οπαδούς του τουρκικού συλλόγου.

«Θα ταξιδέψουμε για την Αθήνα. Ελπίζουμε να κάνουμε την χώρα μας και τους οπαδούς μας χαρούμενους και να κερδίσουμε το τρόπαιο. Έχουμε περάσει μία δύσκολη περίοδο. Η ομάδα θα παίξει σχεδόν 90 ματς φέτος. Παλεύουμε για αυτό και έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να ανταμειφθούμε για την προσπάθειά μας. Αν κερδίσουμε και τα δύο ματς, θα έχουμε ένα όμορφο φινάλε. Η μόνη μας ευχή είναι να κερδίσουμε» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τον σεβόμαστε. Παίζουν στην Ελλάδα. Θα έχουν την υποστήριξη 8.000-9.000 οπαδών τους. Υπολογίζουμε πως θα έχουμε περισσότερους από 4.000 οπαδούς μας να μας υποστηρίζουν. Νομίζω πως είναι ένα νούμερο που αρκεί. Ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά ελπίζουμε να κερδίσουμε εμείς».

