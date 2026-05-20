Τα φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα!

Μετά από εννέα άκρως επιτυχημένα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπερνάρντο Σίλβα πήρε την οριστική απόφαση να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του.

Το συμβόλαιό του με τους «Πολίτες» ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και ο ίδιος δεν κρύβει τις προθέσεις του. Η αποχώρησή του ως ελεύθερος, στα 31 του χρόνια, τον μετατρέπει αυτόματα σε ένα από τα πιο ελκυστικά ονόματα της επερχόμενης μεταγραφικής περιόδου, καθώς η ποιότητά του παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Το «όχι» των Ισπανών και το προβάδισμα της «Κυρίας»

Στο παιχνίδι της διεκδίκησής του βρίσκεται εδώ και καιρό η Γιουβέντους, η οποία παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Οι εξελίξεις ωστόσο έφεραν στο προσκήνιο και τους δύο μεγάλους του ισπανικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα AS, ο ατζέντης του παίκτη, Ζόρζε Μέντες, ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ημέρες τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την Μπαρτσελόνα, προτείνοντας την απόκτηση του Πορτογάλου διεθνούς. Τα νέα πάντως είναι θετικά για τους Ιταλούς, καθώς καμία από τις δύο ισπανικές ομάδες δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ο παράγοντας του Champions League

Παρά το γεγονός ότι οι δύο ισπανικοί κολοσσοί έθεσαν εαυτόν εκτός κούρσας, η μετακίνηση του Μπερνάρντο Σίλβα στο Τορίνο δεν πρέπει να θεωρείται ακόμη δεδομένη. Η Γιουβέντους διατηρεί το προβάδισμα, όμως ο μεγάλος της πονοκέφαλος ακούει στο όνομα Champions League.

Μια ενδεχόμενη αποτυχία των «μπιανκονέρι» να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης περιόδου ενδέχεται να βάλει φρένο στις φιλοδοξίες τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο έμπειρος μέσος είναι πολύ πιθανό να στρέψει το βλέμμα του σε άλλους προορισμούς, αναζητώντας μια ομάδα που θα του προσφέρει το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα μεγάλη αλλαγή στη ζωή και την καριέρα του.

Novasports.gr