Άρσεναλ: Η «αντιεμπορική» απόφαση και η κυριαρχία που μόλις ξεκίνησε…

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά το 2004 και το έκανε ακολουθώντας έναν δρόμο πολύ διαφορετικό από εκείνον που πολλοί περίμεναν.

Οι Λονδρέζοι δεν κατέκτησαν το πρωτάθλημα παίζοντας το πιο εντυπωσιακό ή πιο «ρομαντικό» ποδόσφαιρο της κατηγορίας. Δεν ήταν η ομάδα που σκόρπιζε κάθε αντίπαλο ούτε εκείνη που βασίστηκε αποκλειστικά στο επιθετικό ταλέντο της. Αντίθετα, ο Αρτέτα έχτισε μια ομάδα που έμαθε πρώτα να επιβιώνει και μετά να κυριαρχεί. Πολλοί μπορεί να την χαρακτήριζαν ως μία από τις πιο… αντιεμπορικές πρωταθλήτριες έβερ στο «Νησί», όμως αυτό δεν μπορεί να μειώσει ούτε κατά 1% το τεράστιο επίτευγμα των «Κανονιέρηδων» και του Αρτέτα.

Από την αισθητική στην αποτελεσματικότητα

Τα προηγούμενα χρόνια η Άρσεναλ έμοιαζε να πλησιάζει συνεχώς τον τίτλο χωρίς ποτέ να τον αγγίζει πραγματικά. Η πίεση μεγάλωνε, οι απαιτήσεις αυξάνονταν και η σύγκριση με τη μηχανή της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα γινόταν όλο και πιο δύσκολη.

Ο Αρτέτα κατάλαβε ότι για να κάνει το τελευταίο βήμα έπρεπε να αλλάξει νοοτροπία. Έτσι, η φετινή Άρσεναλ έγινε πιο «σκληρή», πιο κυνική και πολύ πιο πειθαρχημένη αμυντικά. Οι «Κανονιέρηδες» δεν κυνηγούσαν πλέον μόνο το θέαμα, αλλά τον έλεγχο του αγώνα και την ουσία.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μία από τις καλύτερες άμυνες της Ευρώπης, κράτησε πολλές φορές ανέπαφη την εστία της και απέκτησε τεράστια αποτελεσματικότητα στις στατικές φάσεις. Τα γκολ από κόρνερ και φάουλ έγιναν βασικό όπλο σε μια ομάδα που έδειχνε να ξέρει ακριβώς πώς να παίρνει αυτό που χρειάζεται από κάθε παιχνίδι.

Η επιρροή του παλιού ποδοσφαίρου σε μια σύγχρονη ομάδα

Η φετινή Άρσεναλ θύμισε σε αρκετούς ομάδες που βασίζονταν περισσότερο στη δύναμη, τη συνοχή και τη στρατηγική παρά στη συνεχή επιθετική παράσταση. Σε μια εποχή όπου το υψηλό τέμπο και το επιθετικό pressing θεωρούνται μονόδρομος, ο Αρτέτα επέλεξε να επενδύσει στην ισορροπία.

Και τελικά δικαιώθηκε. Γιατί στην Premier League, όσο σημαντικό κι αν είναι το θέαμα, οι τίτλοι κρίνονται από τη διάρκεια, τη συνέπεια και την ικανότητα να παίρνεις αποτέλεσμα ακόμα και στις δύσκολες βραδιές.

Η Άρσεναλ δεν έγινε ξαφνικά η πιο λαμπερή ομάδα της Ευρώπης. Έγινε όμως η πιο ώριμη εκδοχή του εαυτού της.

Η επόμενη μέρα και η… πρόκληση της κυριαρχίας

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλάζει πλέον εντελώς το σημείο εκκίνησης για τον σύλλογο. Ο Αρτέτα δεν καλείται πια να αποδείξει ότι μπορεί να φέρει τίτλους στο «Έμιρεϊτς». Το έκανε ήδη. Το ζητούμενο τώρα είναι αν αυτή η επιτυχία μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα εποχή κυριαρχίας.

Το timing μοιάζει ιδανικό. Η Μάντσεστερ Σίτι μπαίνει σε μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα, ενώ Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθούν να ψάχνουν σταθερότητα.

Παράλληλα, το νεανικό ταλέντο της Άρσεναλ αφήνει μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Παίκτες όπως ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Μάρτιν Έντεγκααρντ και η νέα γενιά του συλλόγου δείχνουν ικανοί όχι μόνο να διατηρήσουν την ομάδα στην κορυφή, αλλά και να της προσθέσουν περισσότερο δημιουργικό και θεαματικό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια.

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η Άρσεναλ δεν μοιάζει απλώς με μια ομάδα που πέτυχε έναν μεγάλο στόχο. Μοιάζει με έναν σύλλογο που ίσως μόλις ξεκινά τη νέα μεγάλη εποχή του.

