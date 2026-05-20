Ο Αρτέτα ετοιμάζεται να γίνει ένας από τους πιο πλούσιους προπονητές

Ιστορικής σημασίας πρωτάθλημα, νέο συμβόλαιο... καθ' οδόν, αλλά και έτοιμα μεταγραφικά σχέδια! Ο Μικέλ Αρτέτα οδήγησε την Άρσεναλ στην κορυφή, αλλά οι δουλειές δεν σταματούν! Και θα τις συνεχίσει, αφού πρώτα γίνει ένας εκ των πλουσιότερων προπονητών στον κόσμο!

Η Άρσεναλ ακόμα βρίσκεται μέσα στο μεθύσι της χαράς και της ευτυχίας για την πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος έπειτα από 22 χρόνια.

Μπορεί να του πήρε καιρό, μπορεί να έφτασε να το καταφέρει στη σεζόν με τη μεγαλύτερη πίεση που ίσως να έκρινε και τη συνέχιση της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας, αλλά ο Μικέλ Αρτέτα τα κατάφερε.

Και τώρα, μετά την ιστορικής σημασίας επιτυχία, έρχεται και η επιβράβευση, καθώς φέρεται να ετοιμάζεται για την υπογραφή νέου συμβολαίου με το κλαμπ, με τον μισθό του να είναι εκ των υψηλότερων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο!

Παράλληλα, ο Ισπανός κόουτς θέλει να δουλέψει και να προχωρήσει όσο γίνεται πιο άμεσα, τη μεταγραφή των... 80 εκατομμυρίων λιρών για την επίθεση και να πάρει τον άνθρωπο που του χάρισε τον τίτλο. Ο Κρούπι της Μπόρνμουθ έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» της Άρσεναλ από καιρό κι όχι λόγω του γκολ απέναντι στη Σίτι, τη βραδιά που οι «κανονιέρηδες» στέφθηκαν Πρωταθλητές.

England365.gr