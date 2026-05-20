ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

Ο Κρουπί της Μπόρνμουθ τελείωσε ελπίδες της Μάντσεστερ Σίτι για τον τίτλο και η Άρσεναλ έχει δείξει ενδιαφέρον

Η Άρσεναλ μετά από 22 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» είναι και μαθηματικά πρωταθλητές μια αγωνιστική πριν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος και ετοιμάζονται για τη μεγάλη φιέστα την ερχόμενη Κυριακή (24/5) στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Παλάς.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα οφείλει μεταξύ άλλων την τεράστια επιτυχίας της στον 19χρονο Ζούνιορ Κουρπί, ο οποίος σφράγισε και μαθηματικό τον τίτλο για τους Λονδρέζους, πετώντας και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης την Μάντσεστερ Σίτι. Και αυτό διότι, οι «πολίτες» ήθελαν μόνο νίκη απέναντι στα «κεράσια» για να μείνουν ζωντανοί μέχρι το φινάλε, όμως ο Γάλλος είχε άλλη άποψη. Το γκολ του Κουρπί ήταν αρκετό, ώστε η Άρσεναλ να στεφθεί πρωταθλήτρια, καθώς το τέρμα του Χαάλαντ στις καθυστερήσεις δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. 

Με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρων αρκετών ομάδων μεταξύ των οποίων και η Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» ειδικά μετά το τέρμα του απέναντι στη Σίτι έχουν ψηλά στη λίστα τους Γάλλους, όμως δεν παίζουν μόνοι, καθώς και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ έχουν «κυκλώσει» την περίπτωση του.

 

Με την αξία του να έχει εκτοξευθεί στα 40 εκατομμύρια ευρώ είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού. Μένει αν ο «δήμιος» της Σίτι που έδωσε το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ καταλήξει εν τέλει στην ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ομόνοια για Κέβιν Μπαμπού»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει το Nations League από το 2028 - Νέο φορμάτ και στα προκριματικά του Euro

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φενερμπαχτσέ: «Υπολογίζουμε να έχουμε περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Final-Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Ατλέτικο θέλει για διάδοχο του Γκριεζμάν τον Μπερνάντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Σαουθάμπτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εύκολα και απλά… το τέλος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρσεναλ: Η «αντιεμπορική» απόφαση και η κυριαρχία που μόλις ξεκίνησε…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αρτέτα ετοιμάζεται να γίνει ένας από τους πιο πλούσιους προπονητές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα φαβορί για την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εξέλιξη με Βάισμπεκ στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η μεγαλύτερη μείωση τιμών για ΑΠΟΕΛ προϊόντα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CIES: Με πέντε παίκτες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο προπονητής αποφασίζει για το μέλλον του Λαφόν

Ελλάδα

|

Category image

H τριάδα που τα ζει όλα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη