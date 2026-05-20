Η Άρσεναλ θέλει να φέρει στο Λονδίνο τον άνθρωπο που «έκοψε» το πρωτάθλημα από τη Σίτι

Η Άρσεναλ μετά από 22 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της Premier League. Οι «κανονιέρηδες» είναι και μαθηματικά πρωταθλητές μια αγωνιστική πριν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος και ετοιμάζονται για τη μεγάλη φιέστα την ερχόμενη Κυριακή (24/5) στην αναμέτρηση με την Κρίσταλ Παλάς.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα οφείλει μεταξύ άλλων την τεράστια επιτυχίας της στον 19χρονο Ζούνιορ Κουρπί, ο οποίος σφράγισε και μαθηματικό τον τίτλο για τους Λονδρέζους, πετώντας και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης την Μάντσεστερ Σίτι. Και αυτό διότι, οι «πολίτες» ήθελαν μόνο νίκη απέναντι στα «κεράσια» για να μείνουν ζωντανοί μέχρι το φινάλε, όμως ο Γάλλος είχε άλλη άποψη. Το γκολ του Κουρπί ήταν αρκετό, ώστε η Άρσεναλ να στεφθεί πρωταθλήτρια, καθώς το τέρμα του Χαάλαντ στις καθυστερήσεις δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρων αρκετών ομάδων μεταξύ των οποίων και η Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» ειδικά μετά το τέρμα του απέναντι στη Σίτι έχουν ψηλά στη λίστα τους Γάλλους, όμως δεν παίζουν μόνοι, καθώς και οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ έχουν «κυκλώσει» την περίπτωση του.

Με την αξία του να έχει εκτοξευθεί στα 40 εκατομμύρια ευρώ είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού. Μένει αν ο «δήμιος» της Σίτι που έδωσε το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ καταλήξει εν τέλει στην ομάδα του Βόρειου Λονδίνου.

