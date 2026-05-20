Άνω-κάτω τα αποδυτήρια της Σαουθάμπτον

Πανικός επικρατεί στο στρατόπεδο της Σαουθάμπτον με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να είναι έξαλλοι για το γεγονός ότι αποκλείστηκαν από τον τελικό ανόδου στην Premier League.

Η κατάσταση τη Σαουθάμπτον έχει χτυπήσει κόκκινο με την ομάδα να αντιμετωπίζει εκτός από τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τον μεγάλο τελικό ανόδου στην Premier League και την δυσαρέσκεια των ποδοσφαιριστών της που είναι έτοιμοι να στραφούν εναντίον της ίδιας τους της ομάδας.

Το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις οδήγησε τους «άγιους» εκτός του σπουδαίου τελικού, κάτι που προκάλεσε τεράστια δυσαρέσκεια στους ποδοσφαιριστές του συλλόγου, οι οποίοι σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν νομικές κινήσεις απέναντι στην ομάδα τους.

Κατάσταση μέσα στα αποδυτήρια μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο εκρηκτική και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ανατιναχθούν όλα στον αέρα, με τους ποδοσφαιριστές να είναι έξαλλοι με την κατάσταση, την ώρα που η διοίκηση παλεύει με εφέσεις να ανατρέψει την εναντίον της απόφαση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

