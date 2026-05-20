Το πρόγραμμα των προπόνησεων και των αγώνων Εθνικής Ανδρών

Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου θα αρχίσει προετοιμασία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τα φιλικά με τη Σλοβενία και το Λιχτενστάιν στις 4 και 7 Ιουνίου, εκτός έδρας.

Η Εθνική μας θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου οπόταν και θα αναχωρήσει για τη Σλοβενία.

Η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστή για τα ΜΜΕ, τα οποία, θα μπορούν να πάρουν πλάνα και δηλώσεις στην πρωινή προπόνηση την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής μας:

Τετάρτη, 27 Μαΐου

18:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)

Πέμπτη, 28 Μαΐου

10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος».

Η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις από τον προπονητή και ποδοσφαιριστές.

Παρασκευή, 29 Μαΐου

10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)

Σάββατο, 30 Μαΐου

10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου

10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)

Τρίτη, 2 Ιουνίου

10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)

16:30 Αναχώρηση για Σλοβενία

Τετάρτη, 3 Ιουνίου

18:30 (ώρα Κύπρου): Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου στο Stadion Stožice, Λιουμπλιάνα

19:00 (ώρα Κύπρου): Προπόνηση στο Stadion Stožice, Λιουμπλιάνα

Πέμπτη, 4 Ιουνίου

19:00 (ώρα Κύπρου) Αγώνας Σλοβενία – Κύπρος

Παρασκευή, 5 Ιουνίου

11:00 Προπόνηση

16:30: Αναχώρηση για Λιχτενστάιν

Σάββατο, 6 Ιουνίου

11:30 (ώρα Κύπρου): Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου στο Rheinpark Stadium, Βαντούζ

12:00 (ώρα Κύπρου): Προπόνηση στο Rheinpark Stadium, Βαντούζ

Κυριακή, 7 Ιουνίου

16:00 (ώρα Κύπρου): Αγώνας Λιχτενστάιν - Κύπρος