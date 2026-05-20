Το πρόγραμμα των προπόνησεων και των αγώνων Εθνικής Ανδρών
Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου θα αρχίσει προετοιμασία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τα φιλικά με τη Σλοβενία και το Λιχτενστάιν στις 4 και 7 Ιουνίου, εκτός έδρας.
Η Εθνική μας θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο μέχρι την Τρίτη 2 Ιουνίου οπόταν και θα αναχωρήσει για τη Σλοβενία.
Η πρώτη προπόνηση θα είναι κλειστή για τα ΜΜΕ, τα οποία, θα μπορούν να πάρουν πλάνα και δηλώσεις στην πρωινή προπόνηση την Πέμπτη 28 Μαΐου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής μας:
Τετάρτη, 27 Μαΐου
18:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)
Πέμπτη, 28 Μαΐου
10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος».
Η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις από τον προπονητή και ποδοσφαιριστές.
Παρασκευή, 29 Μαΐου
10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)
Σάββατο, 30 Μαΐου
10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου
10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)
Τρίτη, 2 Ιουνίου
10:00: Προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο «Αρχάγγελος» (κλειστή για τα ΜΜΕ)
16:30 Αναχώρηση για Σλοβενία
Τετάρτη, 3 Ιουνίου
18:30 (ώρα Κύπρου): Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου στο Stadion Stožice, Λιουμπλιάνα
19:00 (ώρα Κύπρου): Προπόνηση στο Stadion Stožice, Λιουμπλιάνα
Πέμπτη, 4 Ιουνίου
19:00 (ώρα Κύπρου) Αγώνας Σλοβενία – Κύπρος
Παρασκευή, 5 Ιουνίου
11:00 Προπόνηση
16:30: Αναχώρηση για Λιχτενστάιν
Σάββατο, 6 Ιουνίου
11:30 (ώρα Κύπρου): Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου στο Rheinpark Stadium, Βαντούζ
12:00 (ώρα Κύπρου): Προπόνηση στο Rheinpark Stadium, Βαντούζ
Κυριακή, 7 Ιουνίου
16:00 (ώρα Κύπρου): Αγώνας Λιχτενστάιν - Κύπρος