Η Ατλέτικο θέλει για διάδοχο του Γκριεζμάν τον Μπερνάντο Σίλβα

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι ως ελεύθερος και η Ατλέτικο Μαδρίτης κινείται για την απόκτησή του, έχοντας βέβαια ισχυρό ανταγωνισμό

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Μπερνάρντο Σίλβα, θέλοντας να καλύψει το μεγάλο κενό που αφήνει ο Αντουάν Γκριεζμάν με τη μετακίνησή του στο MLS.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι ως ελεύθερος και αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές περιπτώσεις της αγοράς, αφού δεν απαιτείται μεταγραφικό κόστος για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τη «Marca», οι «ροχιμπλάνκος» δουλεύουν την υπόθεση του 31χρονου άσου, ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, έχοντας έξι Premier League και ένα Champions League.

Η Ατλέτικο, πάντως, δεν παίζει μόνη της. Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Γιουβέντους και Τσέλσι έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για τον Μπερνάρντο, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για το μέλλον του μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Πορτογαλίας.

Στη Μαδρίτη τον βλέπουν ως παίκτη-ηγέτη για την επόμενη μέρα, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να μπορεί να τον αξιοποιήσει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

