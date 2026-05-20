Παναθηναϊκός: Ο προπονητής αποφασίζει για το μέλλον του Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα χωρίσει τους δρόμους του με τον Ράφα Μπενίτεθ και όπως αντιλαμβάνονται όλοι ο νέος προπονητής θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην επόμενη ημέρα των «πρασίνων».

Υπό το πρίσμα του κόουτς που θα καθοδηγήσει το τριφύλλι, θα γίνουν οι επόμενες στρατηγικής σημασίας μεταγραφικές κινήσεις. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τα πρόσωπα, την ώρα που οι παίκτες απολαμβάνουν ήδη τις διακοπές τους.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης για την επόμενη ημέρα και όλοι δουλεύουν πυρετωδώς τα θέματα προετοιμασίας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την τεχνική ηγεσία.

Στο ρεπορτάζ μας θα εστιάσουμε κυρίως στις θέσεις κάτω από τα δοκάρια. Από την τριάδα Λαφόν, Κότσαρη, Τσάβες, μόνος σίγουρος φαντάζει ο δεύτερος. Ο Λαφόν ήταν εισήγηση Μπενίτεθ να παραμείνει αλλά τα δεδομένα αλλάζουν.

Συν τις άλλοις, ο Ιβοριανός θα βρεθεί και στο Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας, αν όχι ολόκληρη, εφόσον πάρει και έξτρα ημέρες άδειας. Παράλληλα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ναντ.

Ατού εδώ είναι ο υποβιβασμός της γαλλικής ομάδας στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρήματα, άρα θα είναι και πιο… ευέλικτη στις συζητήσεις.

Ενώ, φυσικά ξεχνάμε τα ποσά των 2.5 – 3 εκ. ευρώ που «ευαγγελίζονται» οι Γάλλοι. Ωστόσο, το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι οι πιθανότητες παραμονής δεν είναι αρκετές. Οφείλουμε λοιπόν να κρατήσουμε το παράθυρο ανοικτό.

Καθώς,

Α) θα πρέπει να βρεθεί καλύτερος τερματοφύλακας και

Β) ο προπονητής θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Ας κρατήσουμε λοιπόν… ανοιχτό το θέμα του Λαφόν, αφού δεν έχει κλείσει εντελώς.

Δεύτερες σκέψεις υπάρχουν και για τον Τσάβες. Ναι μεν ο 32χρονος Αργεντινός έχει ρήτρα 850.000 χιλιάδων ευρώ (προτεραιότητα έχει ο Παναθηναϊκός), όμως, χαίρει εκτίμησης στο Κορωπί και όπως είναι λογικό, οι «πράσινοι» το σκέφτονται.

Ας μην κλείσουμε εντελώς ούτε το κεφάλαιο αυτό, μέχρι να αποφασίσει και ο νέος κόουτς.

Υ.Γ: Σε ότι αφορά το όνομα ενός πρώην πράσινου, του Χριστογεώργου, συζητήθηκε φιλολογικά, αλλά δεν φαίνεται να προχώρησε κάτι…

Monobala.gr