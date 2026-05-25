Ολική αναδιάρθρωση με πρώτο «θύμα» τον Αλέγκρι στη Μίλαν

Σεισμικές αλλαγές έρχονται στη Μίλαν μετά την αποτυχία των Ροσονέρι να συμμετέχουν στο Champions League της επόμενης περιόδου. Ενώ κρατούσαν τη μοίρα στα χέρια τους έως την τελευταία στροφή, οι παίκτες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ηττήθηκαν μέσα στο «Σαν Σίρο» από την αδιάφορη Κάλιαρι και μοιραία έμειναν εκτός τετράδας με σοκαριστικό τρόπο.

Στο Μιλάνο επικρατεί απογοήτευση και αναβρασμός για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σεζόν και στην Ιταλία κάνουν λόγο για ολική αναδιάρθρωση σε θέσεις κλειδιά του κλαμπ. Μια από αυτές αφορά και τη θέση στην άκρη του πάγκου, με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, να κάνει λόγο για επικείμενο διαζύγιο του κλαμπ με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Όλα δείχνουν πως ο Ιταλός θα πληρώσει τα σπασμένα για την απώλεια του Champions League και θα αποχωρήσει μετά από μόλις μια σεζόν στην τεχνική ηγεσία, αλλά δεν θα είναι ο μόνος. Ο αθλητικός διευθυντής άλλωστε, Ίγκλι Τάρε, βρίσκεται με τη σειρά του προς την έξοδο από το κλαμπ, όπως και ο CEO, Τζόρτζιο Φουρλάνι!

Στο μεταξύ η Μίλαν θα χρειαστεί μια άμεση οικονομική ένεση για να ισορροπήσει μετά την απώλεια των χρημάτων του Champions League και καλείται να βρει 100 εκατομμύρια ευρώ με διαφορετικές μεθόδους. Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών αποτελούν μια εγγυημένη λύση, με τα ονόματα των Κρίστιαν Πούλισικ, Λούκα Μόντριτς, Ραφαέλ Λεάο, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ και Φικάγιο Τομόρι να θεωρούνται ως πιθανοί αρωγοί οικονομικής ανάκαμψης.