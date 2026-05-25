Η ΑΕΚ άντεξε στο θρίλερ με τον Άρη και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Μετά από ένα συγκλονιστικό Game 3 που έμοιαζε περισσότερο με μαραθώνιο επιβίωσης παρά με αγώνα μπάσκετ, η ΑΕΚ λύγισε τον Άρη στη SUNEL Arena με 102-99 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση κράτησε πάνω δυόμισι ώρες, καθώς είχε συνεχείς διακοπές και 70 εκτελεσμένες βολές! Η Ένωση έφτασε ακόμη και στο +10, όμως ο Άρης αρνήθηκε να παραδοθεί, επιστρέφοντας ξανά και ξανά μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ και τα μεγάλα σουτ των Νουά (21 π., 9 ριμπ.), Μήτρου-Λονγκ (23 π.) και Μπράις Τζόουνς (14 π., 9 ασ.).

Οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν πλήρως στα ριμπάουντ, τελειώνοντας το παιχνίδι με 42 (20 επιθετικά) έναντι 24 της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο ριμπάουντ του αγώνα το πήρε ο Γκρέι, όταν μετά το χαμένο σουτ του Χαραλαμπόπουλου, έδωσε δεύτερη κατοχή στην ομάδα του και ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση της ομάδας του Σάκοτα.

Κορυφαίοι για τους νικητές ο ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ο Μπράουν με 14, οι Νάναλι λαι Λεκαβίτσιους με 12 έκαστος, ενώ ο Γκρέι είχε 14 πόντους, 3 κλεψίματα και μόλις 1 ριμπάουντ, αυτό στο φινάλε. Ανησυχία για τον Κισόν Φίζελ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο δεξί του γόνατο.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99.