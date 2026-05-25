Απόλλων – Πάφος: Το αγωνιστικό και το κίνητρο για το 10ο και 2ο αντίστοιχα

Εβδομάδα τελικού κυπέλλου είναι αυτή που διανύουμε και το ενδιαφέρον βρίσκεται στα ύψη! Απόλλων και Πάφος μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (29/05, 19:00) στο οποίο αμφότερες θα κυνηγήσουν τον δεύτερο εγχώριο τίτλο. Η προσοχή των Ερνάν Λοσάδα και Σα Πίντο είναι στραμμένη στο αγωνιστικό καθώς οι προπονήσεις που ακολουθούν είναι καθοριστικές.

Για την ομάδα της Λεμεσού θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τους Μαλεκκίδη, Γκασπάρ και Ζμέρχαλ. Ο πρώτος είναι σε καλό δρόμο, ενώ αμφίβολοι είναι οι άλλοι δύο. Όσον αφορά τους γαλάζιους, ο Γκολντάρ επέστρεψε. Ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα και για τους Μπρούνο και Πηλέα. Δεν προλαβαίνει ο Σούνιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη και για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Η Πάφος θα διεκδικήσει το τρόπαιο για τρίτη σερί σεζόν. Θυμίζουμε πως πανηγύρισε το πρώτο κύπελλο τον Μάιο του 2024, στην πρώτη της παρουσία, όταν επικράτησε με 3-0 της Ομόνοιας. Από την άλλη, ο Απόλλωνας θα βρεθεί σε 18ο τελικό και θα διεκδικήσει το 10ο τρόπαιο στη δεύτερη εγχώρια διοργάνωση. Το τελευταίο καταγράφηκε το 2017 με νίκη επί του ΑΠΟΕΛ (1-0). Σχεδόν… 10 χρόνια μετά, οι κυανόλευκοι θέλουν να πανηγυρίσουν ξανά.