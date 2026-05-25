Λευκαρίτης: «Ίσως από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της ΑΕΚ»

Mίλησε φανερά φορτισμένος ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινοπρασίνων

Στην κάμερα της Cytavision παραχώρησε ο διοικητικός ηγέτης της Πετρολίνα ΑΕΚ, Αντρέας Λευκαρίτης, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον 5ο τελικό κόντρα στον Κεραυνό.

Αναλυτικά: «Το μεγαλύτερο μπράβο στον κόσμο. Είναι πρώτη φορά που γέμισε ασφυκτικά το γήπεδο, είχε κόσμο που δεν μπορούσε να μπει και έμεινε έξω. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Ήταν ίσως από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της ΑΕΚ. Μπορεί να βρεθούμε ξανά του χρόνου, ξέρω ότι είναι δύσκολο γι’ αυτούς τώρα. Η νίκη είναι σπουδαία. Δεν ξέρω πως να το περιγράψω. Είναι το πιο δύσκολο της καριέρας μας. Θα γιορτάσουμε απόψε στο Σωματείο. Μετά με την ομάδα θα πάμε να πιούμε τίποτε (σ.σ. γέλια).

Αύριο αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τη νέα σεζόν. Δεν σταματάμε ποτέ. Στόχος είναι να πρωταγωνιστούμε».

