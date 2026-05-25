Standing ovation για τον Βαβρίνκα στο τελευταίο του παιχνίδι στο Roland Garros

Mετά από 21 συμμετοχές

Κάποτε λύγισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε έναν από τους πιο ιστορικούς τελικούς του Roland Garros. Τώρα, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, ο Σταν Βαβρίνκα είπε το δικό του συγκινητικό αντίο στο Παρίσι.

Ο 41χρονος Ελβετός ηττήθηκε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 από τον Γέσπερ ντε Γιονγκ στον πρώτο γύρο και ολοκλήρωσε την 21η και τελευταία συμμετοχή του στο Roland Garros, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο στη διοργάνωση που σημάδεψε όσο λίγοι.

Ο Βαβρίνκα αποχωρεί από το γαλλικό Grand Slam με 46 νίκες στο κυρίως ταμπλό, αριθμό που τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους της Open Era στο Παρίσι. Όμως, περισσότερο από τα νούμερα, ήταν οι στιγμές και το συναίσθημα που κυριάρχησαν στο Court Simonne-Mathieu.

Το κοινό του Παρισιού, που πάντα είχε ξεχωριστή σχέση με τον τρεις φορές Grand Slam πρωταθλητή, γέμισε το γήπεδο για να τον αποχαιρετήσει. Κάθε πόντος, κάθε winner και κάθε προσπάθεια του Ελβετού συνοδευόταν από χειροκρότημα, σε μία ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο γιορτή παρά αποκλεισμό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βαβρίνκα αποθεώθηκε από τον κόσμο, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, σε μία στιγμή που θύμισε σε όλους πόσο μεγάλο αποτύπωμα άφησε στο Roland Garros και συνολικά στο παγκόσμιο τένις.

Ο άνθρωπος που το 2015 κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στον τότε Νο1 του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς, αποχώρησε από το αγαπημένο του Παρίσι ως ένας πραγματικός θρύλος του αθλήματος, με τον Ρότζερ Φέντερερ, τον Ράφα Ναδάλ, τον Γιανίκ Σίνερ, τον Γκαέλ Μονφίς, τον Κάρλος Αλκαράθ και φυσικά τον Τζόκοβιτς να του λένε το δικό τους «αντίο».

