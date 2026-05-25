Δουλειά και... στοίχημα

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν μια κοπιαστική σεζόν σε Κύπρο και Ευρώπη, η οποία βέβαια στέφθηκε με επιτυχία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος επιβράβευσε τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε εντός και… εκτός των τεσσάρων γραμμών, ενώ το κυρίαρχο στοιχείο -αυτό της οικογένειας- φαίνεται πως ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Το «τριφύλλι» έπαιξε 52 (!) παιχνίδια, κατέγραψε 35 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες, αριθμοί που ικανοποιούν άπαντες στο «Ηλίας Πούλλος».

Τώρα, ο προγραμματισμός έχει αρχίσει να παίρνει… μπρος. Η Ομόνοια αποχαιρέτησε ήδη τον Μασούρα, ενώ στην ομάδα θα παραμείνουν οι Τάνκοβιτς, Φαμπιάνο και Σίμιτς. Από εκεί και πέρα, αναμένονται εξελίξεις στο κεφάλαιο Σεμέδο, καθώς ο 31χρονος δεν θα αργήσει να δώσει την απάντησή του. Η τεχνική ηγεσία με τη διοίκηση σήκωσαν ήδη μανίκια για την επόμενη μέρα, η οποία έχει ως… στοίχημα τη διατήρηση τόσο της ποιότητας όσο και του θετικού κλίματος που υπάρχουν στο Γέρι.