Ανακούφιση στην Αργεντινή με Μέσι!

Ανησυχία υπήρξε με την αναγκαστική αλλαγή του Λιονέλ Μέσι από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια Ουνιόν εξαιτίας ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, στο τελευταίο του παιχνίδι πριν την ενσωμάτωσή του στην αποστολή της εθνική Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, γνωστή έγινε η κατάσταση του Αργεντινού Παγκόσμιου πρωταθλητή και δεν έχει κάτι σοβαρό, καθώς ήθελε να αποφύγει επιπλέον επιβάρυνση στο σημείο που ένιωσε τις ενοχλήσεις και δεν ήθελε να πάρει κανένα ρίσκο.

Ο 38χρονος θα υποβληθεί και τη Δευτέρα (25/05) σε ιατρικές εξετάσεις, όμως, συνεχίζουν όλα να δείχνουν ότι πρόκειται απλώς για κούραση και όχι για τραυματισμό και πιθανότατα θα είναι έτοιμος και για τα δύο φιλικά της «αλμπισελέστε» με Ονδούρα και Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

