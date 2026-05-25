Λειβαδιώτης: «Δείξαμε χαρακτήρα – Έχω συμβόλαιο αλλά δεν ξέρω αν θα συνεχίσω»

Δηλώσεις στη κάμερα της Cytavision παραχώρησε ο προπονητής της Πετρολίνα ΑΕΚ, Χριστόφορος Λειβαδιώτης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά: «Πήραμε το πρωτάθλημα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε να ήταν 3-1 για τον Κεραυνό, έπαιζε πολύ καλά. Δείξαμε χαρακτήρα, κάναμε το back to back. Είναι σημαντικός ο τίτλος για μένα, είμαι εδώ τέσσερα χρόνια και πήραμε τρία πρωταθλήματα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας. Δύσκολη σεζόν, νιώθω πολύ κουρασμένος. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω, σκέφτομαι πολλά. Ήταν σεζόν ορόσημο για μένα. Είναι νωρίς, όμως ευχαριστώ όλους στην ομάδα. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια.

Έχω συμβόλαιο, αλλά δεν πιστεύω στα συμβόλαια. Όπως νιώθει ο καθένας. Θα μιλήσω με τους ιδιοκτήτες και τον πρόεδρο. Θα πάρουμε κοινές αποφάσεις».