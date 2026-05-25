Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Μαουρίτσιο Σάρι

Ο Μαουρίτσιο Σάρι πρόκειται να αποχωρήσει από τον πάγκο της Λάτσιο, με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό να είναι έτοιμος να παραλάβει τα κλειδιά της Αταλάντα.

Μετά από μία καταστροφική χρονιά η Λάτσιο τερμάτισε 9η στον βαθμολογικό πίνακα της Serie A με τη διοίκηση της ομάδας να έχει σημαντικά οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό να… κρεμάσει τον Σάρι, τον οποίο δεν μπόρεσε να τον υποστηρίξει με τις κατάλληλες μεταγραφές.

Ο 67χρονος τεχνικός θα αποχωρήσει από την ομάδα της πρωτεύουσας, κάτι που πρόκειται να εκμεταλλευτεί η Αταλάντα, με τους «μπεργκαμάσκι» να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σάρι για να γίνει ο προπονητής της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η 7η θέση της ομάδας δεν ικανοποίησε τη διοίκηση του συλλόγου, με αποτέλεσμα ο Ραφαέλε Παλαντίνο να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από το κλαμπ.