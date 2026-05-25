«Κλείδωσε» την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Πετρολίνα ΑΕΚ σε τελικό… θρίλερ

Η Πετρολίνα ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της ECOMMBX Basket League για τη σεζόν 2025-26. Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε του Κεραυνού Στροβόλου με 68-64 στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο Κίτιον και κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 3-2 νίκες.

Σε μία αναμέτρηση με ένταση, δυνατές άμυνες και συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων, η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, μπροστά σε περίπου 4000 φιλάθλους που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Κίτιον.

Το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του. Η πρώτη περίοδος έκλεισε ισόπαλη με 18-18, όπως και δεύτερη όπου έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες 34-34.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους στην άμυνα και, με πρωταγωνιστές τους Hollingsworth και McKinnis, απέκτησαν προβάδισμα ακόμη και 10 πόντων (55-45). Ο Κεραυνός προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας αρκετές φορές τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγούμενη με 55-45.

Η ομάδα του Βασίλη Κούνα δεν εγκατέλειψε τη μάχη και με μεγάλα σουτ από Crockett και Στυλιανού πλησίασε μέχρι και στον πόντο (65-64) στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο, οι ψύχραιμες βολές του Cooper και ένα κάρφωμα του Νόττατζ στο τέλος «σφράγισαν» τη νίκη και τον τίτλο για την ΑΕΚ.

Κορυφαίος για τους πρωταθλητές ήταν ο Taveion Hollingsworth με 28 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι McKinnis με 16 και Cooper με 12. Από πλευράς Κεραυνού, ο Jeffrey Crockett σημείωσε 19 πόντους και ο Brandon Huntley-Hatfield πρόσθεσε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 28 (1), Cooper 12, Νότατζ 7 (1), McKinnis 16, Diggs, Γιανναράς 3 (1), Βάρσος, Hunt 2.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 12, Burns 2, Μιχαήλ 7 (1), Wright 4, Crockett 19 (1), Πασιαλής 2, Στυλιανού 6 (2), Φ. Τίγκας 9 (1), Σ. Τίγκας 3 (1).

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 16-16, 21-11, 13-19