Ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Τρούμπιν της Μπενφίκα

Μετά από μία καταστροφική σεζόν η Τότεναμ κατάφερε στο φινάλε να σώσει ότι σώζεται εξασφαλίζοντας την τελευταία αγωνιστική της Premier League την παραμονή της στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πλέον με μεγαλύτερη ψυχραιμία ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι σχεδιάζει την επόμενη μέρα των «σπιρουνιών» ξεκινώντας από τον παίκτη κάτω από τα δοκάρια.

Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι η Τότεναμ ενδιαφέρεται έντονα για τον Ανατόλι Τρούμπιν της Μπενφίκα.

Ο Ουκρανός κίπερ πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τους «αετούς» της Λισαβόνας, με κορυφαία στιγμή να αποτελεί το γκολ που πέτυχε στο Champions League απέναντι στην Ρεάλ, στέλνοντας την ομάδα του στον επόμενο γύρο του θεσμού.

Οι Τζουλιέλμο Βικάριο και Αντονίν Κίνσκι δεν έπεισαν με τις επιδόσεις τους φέτος και ο Ιταλός τεχνικός ψάχνει τον ιδανικό παίκτη που θα πάρει σπίτι του τα γάντια του βασικού κίπερ της ομάδας.