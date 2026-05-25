Ενοχλημένοι στην Ανόρθωση, παραθέτουν γεγονότα και απαντούν στην «καφενειακή ψιθυρολογία»

Ανακοίνωση εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ανόρθωσης μέσω της οποίας τοποθετείται για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν σε ενδεχόμενη εμπλοκή επιφανών φίλων της ομάδας. Ο Πραστίτης και οι συνεργάτες του παρουσιάζονται έντονα ενοχλημένοι καθώς δεν έχει προκύψει καμία επικοινωνία με την πλευρά του Δ.Σ. από οποιονδήποτε.

Αναλυτικά: «Ενημερωτικό Δελτίο Εκτελεστικού Συμβουλίου Συλλόγου «Ανόρθωσις» Αμμοχώστου

Δια του παρόντος δελτίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με βαρύ αίσθημα ευθύνης και διαφάνειας, επιθυμεί να ενημερώσει τους φίλους του Συλλόγου, αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών τα οποία αναφέρονται σε συνδυασμό επιφανών οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τα ηνία του Συλλόγου, ενώ ως έχει λεχθεί αυτό γίνεται σε πλήρη συνεννόηση και ενημέρωση της παρούσας διοίκησης.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα παραθέσουμε μια σειρά γεγονότων, προκειμένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς τούτο:

1. Κατά τον τελευταίο μήνα, έχει υποπέσει στην αντίληψη μας, ενώ υπήρξε και επικοινωνία με μέλος της παρούσας Διοίκησης ότι συγκεκριμένο άτομο ηγείτο μιας προσπάθειας με σκοπό να εξευρεθούν άτομα τα οποία θα δώσουν λύση στο οικονομικό πρόβλημα της ομάδας και θα αναλάβουν τα ηνία του Συλλόγου.

Προς τούτο, κατά την ανακοίνωση, σύγκλησης της επερχόμενης Εκλογικής Συνέλευσης δηλώσαμε τη θέση μας ότι «θέλουμε να καταστεί σαφές ότι, εάν υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του Συλλόγου, παρουσιάζοντας επαρκώς στα μέλη το πλάνο τους, τότε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα αποσύρει τον συνδυασμό του και θα παραδώσει τη σκυτάλη», αφού θέλαμε να δείξουμε ξεκάθαρα την πρόθεση μας ότι ΔΕΝ επιθυμούσαμε να συρθεί ο Σύλλογος σε εκλογές ή να μπούμε εμπόδιο στον οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει αυτά που δεν μπορούμε εμείς.

2. Αφού λοιπόν εντάθηκαν οι ενέργειες τον συγκεκριμένων ατόμων και υπήρξε μια αθόρυβη αναταραχή, δεχόμενοι τηλεφωνήματα από πρώην προέδρους, παράγοντες και εκλεκτά μέλη, την Δευτέρα 18/05/2026, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κυριάκος Πραστίτης, επικοινώνησε με συγκεκριμένο πρόσωπο που συντονίζει την προσπάθεια αυτή, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή διάδοχη κατάσταση και να καταστεί σαφές ότι ως Δ.Σ. δεν έχουμε ερωτευτεί τις καρέκλες, αλλά είμαστε διαθετημένοι να αποχωρήσουμε, εάν τα άτομα αυτά παρουσιαστούν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Η απάντηση ήταν ότι προς το παρών δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό και πως θα συνεχίζονταν οι προσπάθειες για το καλό του Συλλόγου, δεσμευόμενος να επικοινωνήσει ξανά εντός μερικών ημερών.

3. Την Παρασκευή 22/05/2026, αφού ήδη οι προσπάθειες είχαν εντατικοποιηθεί και είχαν διαρρεύσει, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, επικοινώνησε εκ νέου με το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου του εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ του επισήμανε ότι ηθικά το παρών Δ.Σ. είχε παγοποιήσει κάθε ενέργεια αφού δεν επιθυμεί να δεσμεύσει οποιοδήποτε είναι έτοιμος να έρθει να αναλάβει, λαμβάνοντας την δέσμευση για απάντηση μέχρι σήμερα, Δευτέρα 25/05/2026.

4. Σήμερα, σε νέα επικοινωνία που υπήρξε, ζητήθηκε εκ νέου χρόνος ακόμα δύο ημέρες, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 27/06/2026.

Παράλληλα σε επισήμανση του Προέδρου, αλλά και σε επικοινωνία μελών του Εκτελεστικού του Δ.Σ. προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνεδρία δια ζώσης ή διαδικτυακά με εκπρόσωπο αυτής της ομάδας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το ενδιαφέρον και το πως προχωρά η ομάδα, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Τέλος μετά από Έκτακτη Συνεδρία αποφασίσαμε πως θα πρέπει ο κόσμος της Ανόρθωσης να γνωρίζει τα γεγονότα, ενώ θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μέχρι σήμερα, πέραν από της καφενειακής ψιθυρολογίας εμείς:

1. ΔΕΝ γνωρίζουμε ΚΑΝΕΝΑ όνομα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου (πέραν του προσώπου που επικοινωνούμε).

2. ΔΕΝ γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση και ποιο είναι το πλάνο τους

3. ΔΕΝ μας έχει κατατεθεί επίσημα και επώνυμα η οποιαδήποτε πρόταση.

Δυστυχώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί επαναφέρει για ακόμα μια φορά την εσωστρέφεια, ενώ μας έρχονται μνήμες προηγούμενων ετών με λόγια και υποσχέσεις που στο τέλος έμεναν αιωρούμενα και καλείτο ο απλός φίλαθλος να πληρώσει τα σπασμένα.

Τέλος, εμείς συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης μέχρι την Εκλογική Συνέλευση, όπου τα μέλη, θα κληθούν να αποφασίσουν το μέλλον και την επιβίωση της Ανόρθωσης».