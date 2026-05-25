ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκατούζο αναλαμβάνει τον πάγκο της Λάτσιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκατούζο αναλαμβάνει τον πάγκο της Λάτσιο

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός δεν θα μείνει και για πολύ… άνεργος

Μετά την αποτυχία της εθνικής Ιταλίας, με τη «Σκουάντρα Ατζούρα» να χάνει το τρένο του Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική φορά, ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί ήδη παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός δεν θα μείνει και για πολύ… άνεργος, καθώς όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει σε πάγκο ομάδας και συγκεκριμένα αυτού της Λάτσιο.

Ρεπορτάζ της γειτονικής χώρας αναφέρει ότι οι Ρωμαίοι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 48χρονο τεχνικό, μετά από μία καταστροφική της ομάδας, όπου στο φινάλε της την βρήκε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Ο Γκατούζο άλλωστε πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, έχει περάσει και από τον πάγκο της Μίλαν, αλλά και από αυτόν της Νάπολι, έχοντας πλήρως γνώση της ιταλική πραγματικότητας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολική αναδιάρθρωση με πρώτο «θύμα» τον Αλέγκρι στη Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόλλων – Πάφος: Το αγωνιστικό και το κίνητρο για το 10ο και 2ο αντίστοιχα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Μαουρίτσιο Σάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκατούζο αναλαμβάνει τον πάγκο της Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Standing ovation για τον Βαβρίνκα στο τελευταίο του παιχνίδι στο Roland Garros

Τένις

|

Category image

Ανακούφιση στην Αργεντινή με Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δουλειά και... στοίχημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκε το σοκ για Γκαρούμπα

EUROLEAGUE

|

Category image

Με επικό βίντεο ανακοίνωσε ανανέωση με Κβίντα ο Απόλλωνας – Η διάρκεια της συμφωνίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πρώτευσαν οι Γερασίμου και Πρατσή!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο… μαγικός αριθμός 89 για τα τελευταία πρωταθλήματα της Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η παρακάμερα 19 λεπτών από τη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης!

EUROLEAGUE

|

Category image

Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ελλάδα

|

Category image

Μπαρτζώκας: Μένει στον Ολυμπιακό, μετά τους τελικούς η οριστική συμφωνία

EUROLEAGUE

|

Category image

ΜΜΕ Τουρκίας: «Πρώτος στόχος της Μπεσίκτας ο Νίκολιτς»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη