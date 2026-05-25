Ο Γκατούζο αναλαμβάνει τον πάγκο της Λάτσιο

Μετά την αποτυχία της εθνικής Ιταλίας, με τη «Σκουάντρα Ατζούρα» να χάνει το τρένο του Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική φορά, ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελεί ήδη παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ωστόσο ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός δεν θα μείνει και για πολύ… άνεργος, καθώς όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει σε πάγκο ομάδας και συγκεκριμένα αυτού της Λάτσιο.

Ρεπορτάζ της γειτονικής χώρας αναφέρει ότι οι Ρωμαίοι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 48χρονο τεχνικό, μετά από μία καταστροφική της ομάδας, όπου στο φινάλε της την βρήκε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Ο Γκατούζο άλλωστε πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, έχει περάσει και από τον πάγκο της Μίλαν, αλλά και από αυτόν της Νάπολι, έχοντας πλήρως γνώση της ιταλική πραγματικότητας.